Cumhurbaşkanı Şara'dan Erdoğan'a Şükran Mesajı: Türkiye'nin Destekleri Kardeşliği Güçlendiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Erdoğan'a Teşekkür

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik için şükranlarını sundu.

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendiren bir örnek olduğu vurgulandı. Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temennisi ifade edildi.