Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kararlıyız, yılın ikinci yarısında düşüş göreceğiz

CEVDET YILMAZ: DÜNYA EKONOMİSİNDE YAVAŞ BÜYÜME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması'nda dünya ekonomisinin mevcut durumunu ele aldı. Yılmaz, son dönemde dünya ekonomisinin yaklaşık olarak yüzde 3 civarında bir büyüme gösterdiğini belirtirken, bu büyümenin tarihsel ortalamaların altında olduğunu vurguladı.



TÜRKİYE'NİN İHRACAT HEDEFİNE YÖNELİK ANALİZLER

Yılmaz, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin büyüme performansının Türkiye için kritik olduğunu vurgulayarak, geçen yıl bu pazarlarda yaşanan büyüme oranlarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde bu oranların yüzde 2-2,5 civarında olması beklentisini paylaştı.

EKONOMİK GÖSTERGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye'nin ekonomik performansını da değerlendiren Yılmaz, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini ve bu trendin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, yapılan tahminlere göre, enflasyonun yılın ikinci yarısında belirgin bir şekilde düşeceğini öngördüklerini aktardı.

ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını ve yapacakları politika ve reformlarla enflasyonu aşamalı olarak düşüreceklerini belirtirken, bu konuda yapılan tahminlerin olumlu olduğunu paylaştı.