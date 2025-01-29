Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ekonomik Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Kalkınma Planı Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "2025-2029 döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi hedeflenmektedir. Plan dönemi sonunda, yani 2029 yılında kişi başına gelirin 19 bin doları aşması öngörülmektedir" dedi.

Lefkoşa’da Kalkınma Planı Lansmanı

Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, geçmişte uygulanan üç kalkınma planına atıfta bulunarak, bugüne kadar gerçekleştirilen adımları açıkladı.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, KKTC'nin ekonomik büyüme sürecini derinlemesine şekillendireceğini belirten Yılmaz, sosyal refahı artırmayı hedefleyen kapsamlı politikalar sunduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu planla birlikte, istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor" şeklinde konuştu.

Kalkınma için Beş Temel Eksen

Yılmaz, kalkınma hedeflerinin ulaşılabilmesi için planın beş ana eksen üzerine inşa edildiğini kaydetti. Bu eksenler; istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin arttırılması, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre, güçlü toplum için nitelikli ve sağlıklı insan ile kalkınma için uluslararası işbirliği olarak sıralandı.

Tarıma Vurgu ve Sosyal Alanlar

Yılmaz, planda tarım sektörüne güçlü bir vurgu yapıldığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal kaynakları ve tarıma elverişli arazileri ile sağlanacak verimlilik artışı, ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi. Ayrıca, eğitim ve sağlık alanlarının öncelikli hedefler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Yüksek Gelirli Ülkeler Ligi İçin Adım

Yılmaz, kalkınmanın sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerken, "Kalkınmada olan bir ülke yaşlanmadan zenginleşmeli" diyerek, KKTC'nin yüksek gelirli ülkeler ligine geçmesine yönelik eşik atlaması gerektiğini vurguladı.

Yatırımların Önemi

Yılmaz, kamu ve özel sektör yatırımlarının birlikte gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, girişimciliğin önemine dikkat çekti. "Devlet ve özel sektör yatırımlarını bir bütünlük içinde geliştirmek durumundayız" dedi. Yılmaz, bu sayede durgunluğu aşarak, ekonomik büyümeyi desteklemenin mümkün olacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Kalkınma Planı Lansmanı programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Kalkınma Planı Lansmanı programına katılarak konuşma yaptı.