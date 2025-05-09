Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'ndan Cezasızlık Algısı Üzerine Çalıştay

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Cezasızlık Algısı Üzerine Çalıştay Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Kamuoyundaki Cezasızlık Algısı Kapsamında Cezaların İnfazına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalıştayının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, ceza adalet sisteminin sadece soruşturma ve kovuşturma süreçlerini değil, aynı zamanda infaz rejimini de kapsaması gerektiğini vurguladı.

Uçum, "Ceza adalet sisteminin, soruşturma ve kovuşturma kadar önemli diğer aşaması da infaz rejimidir. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin adil, tatminkar ve etkili olması kadar infazın da bu nitelikleri taşıması gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Infaz Sistemi Hedefleri ve Geliştirme Önerileri

Çalıştayın amacının, ceza adaletine yönelik konuları derinlemesine ele almak olduğunu belirten Uçum, infaz sisteminde suç ve cezada orantılılık ilkesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Böylelikle toplumu infaz uygulamalarıyla yeniden kazanmanın amaçlandığını dile getirdi.

Ayrıca, cezaevlerinde yaşanan kalabalıklaşma sorununa da değinen Uçum, mevcut kapasitelerin daha verimli kullanılmasını ve ihtiyaç halinde bu kapasitelerin artırılmasını hedeflediklerini aktardı. Cezaevlerinin yaşam standartlarının sürekli olarak insani düzeyde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Çalıştayın Teması ve Katılımcılar

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet programı doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nın aktif çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Hukuk Politikaları Kurulu olarak kendilerine düşen görevin bu faaliyetlere destek sağlamak olduğunu kaydetti. Çalıştayda, cezasızlık algısının temelleri, var olup olmadığı ve bu algının giderilmesine yönelik öneriler üzerine tartışmalarda bulunulacak.

Bu çalıştayda tüm yargı mensupları, baro temsilcileri, akademisyenler ve Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin yer alacağını aktaran Uçum, infaz hukukuna dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Kamuoyundaki Cezasızlık Algısı Kapsamında Cezaların İnfazına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalıştayının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Kamuoyundaki Cezasızlık Algısı Kapsamında Cezaların İnfazına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalıştayının açılışında konuştu.