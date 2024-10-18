Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Prof. Dr. Fuat Keyman'a Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun'un Mesajı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla akademiye önemli katkılar sunan kıymetli Prof. Dr. Fuat Keyman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.