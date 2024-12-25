Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Görüşme: Yılmaz ve Tatar'dan Kıbrıs Meselesine Vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeden önce düzenlenen ortak basın toplantısında Yılmaz, Türkiye'nin KKTC ile güçlü bir birlik ve beraberlik içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemizde ülkelerimiz arasında hayatın her alanında tesis ettiğimiz kuvvetli iş birliğini ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün Kalkınması İçin Her Türlü İmkan

Yılmaz, Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü'nün özgürce kalkınabilmesi ve müreffeh bir hale gelmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bu desteğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün yarım asrı aşkın süredir devam eden hak ve adalet arayışı, içinde bulunduğumuz güçlü dayanışmadan ve Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik inancımızdan güç almaktadır" şeklinde konuştu.

İki Devlet ve İki Toplum Gerçeği

Kıbrıs Adası'nın gerçekliğinin iki devlet ve iki toplum olduğunu ifade eden Yılmaz, çözüm arayışlarının bu gerçeklerden uzak bir anlayışla mümkün olamayacağını söyledi. Federasyon önerilerinin geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere federasyon defteri kapanmıştır" dedi.

BM Toplantısı ve Ortak Zemin Bulunamaması

15 Ekim’de New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya da değinen Yılmaz, toplantının ardından BM'nin Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması için ortak zemin bulunmadığını resmi olarak teyit ettiğini hatırlatarak, Kıbrıs konusundaki görüşmelerde bu gerçeğe uygun hareket edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün Uluslararası Statüsü ve Hakları

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası statüsünün tanınmasının Türkiye'nin ana politikası ve önceliği olmaya devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine olan desteği sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, KKTC'nin dünyayla bütünleşmesi çabalarını destekleyeceklerini belirtti.

İktisadi ve Mali İş Birliği

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği konularının da ele alındığını dile getirerek, "Hem güvenli, geleceğe güvenle bakan hem de daha kalkınmış müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim temel perspektifimizdir" dedi. Bu bağlamda yapılmakta olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşasının Ocak ayında tamamlanarak bir çekim merkezi olacağı müjdesini verdi.

Yılmaz, ayrıca KKTC vatandaşlarının yeni yılını da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.