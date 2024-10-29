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Cumhuriyet Bayramı'nda MSB'den Anlamlı Paylaşım

MSB, Cumhuriyet'in 101. yılı için anlamlı bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:10
Cumhuriyet Bayramı'nda MSB'den Anlamlı Paylaşım

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün umut verici sözlerine yer verildi.

Atatürk'ün Vizyonu

Paylaşımda, Atatürk’ün "Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur." ifadeleri kullanıldı. Bu sözler, Cumhuriyetin temelini oluşturan çalışkanlık ve azim vurgusunu öne çıkardı.

Güçlü Bir Gelecek İçin Adımlar

MSB, video klip eşliğinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel görüntülere de yer verdi. Bakanlık tarafından aktarılan mesajda, "Biz, milletimizin sevgi ve güveniyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet güneşinin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak, yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenerek Türk milletinin emrinde, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz," denildi.

Bayram Kutlaması

Mesajın devamında, "Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti," ifadesi yer alarak, bayram coşkusunun vurgusunu yaptı.

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