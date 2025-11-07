D-650 Pamukova'da kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

D-650 kara yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilde ağır yaralanan Sevim Kafalı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:15
D-650 Pamukova'da kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

D-650 Pamukova'da kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Sakarya — D-650 kara yolu, Mekece mevkii

Kaza, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı sırasında beklenmedik bir çarpışma yaşandı.

Olayda, M.A.K. (60) idaresindeki 11 SD 324 plakalı Opel marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesine arkadan çarptı. Park halindeki tırı yöneten sürücünün bilgisi alınan adı M.A. (52) ve tır plakası 41 AOL 229 olarak kayıtlara geçti.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü M.A.K. ile otomobilde bulunan Sevim Kafalı (46) ve H.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ağır yaralanan Sevim Kafalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kaza nedeni ve diğer detaylar jandarma ekiplerince araştırılıyor.

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN...

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE AĞIR YARALANAN KADIN, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
3
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
4
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
5
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı