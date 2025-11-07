D-650 Pamukova'da kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Sakarya — D-650 kara yolu, Mekece mevkii

Kaza, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı sırasında beklenmedik bir çarpışma yaşandı.

Olayda, M.A.K. (60) idaresindeki 11 SD 324 plakalı Opel marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesine arkadan çarptı. Park halindeki tırı yöneten sürücünün bilgisi alınan adı M.A. (52) ve tır plakası 41 AOL 229 olarak kayıtlara geçti.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü M.A.K. ile otomobilde bulunan Sevim Kafalı (46) ve H.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ağır yaralanan Sevim Kafalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kaza nedeni ve diğer detaylar jandarma ekiplerince araştırılıyor.

