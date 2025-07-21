Dalgıçlar Van Gölü'nde Eşsiz Mikrobiyalitleri Görüntüledi

İtliş'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde dikkat çekici mikrobiyalitleri görüntüledi. Gölün doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla dalış gerçekleştiren ekip, ilçe sahilinde suya girdi.

Dernek Başkanı Cumali Birol ile beraber yapılan dalışta, 16 metre derinlikte, yatay durumda bulunan 70-80 metre uzunluğundaki mikrobiyalit yapısı kaydedildi. Ayrıca, son zamanlarda yaşanan yağış eksiklikleri ve kuraklık dolayısıyla göl kıyılarında meydana gelen çekilme sonucu gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler de görüntülendi.

Birol, yaptığı açıklamada, "Van Gölü'nde çok sayıda mikrobiyalit bulunduğunu" ifade etti. Önceki dalışlarında ise 34 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir mikrobiyalit keşfettiklerini belirten Birol, şöyle devam etti:

"Karada bulunan mikrobiyalitlerin yanı sıra gölün açıklarında bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Suyun altında harika bir alana rastladık. Görsellik açısından muhteşem. Dalışta yaklaşık 70-80 metre uzunluğunda, yatay şekilde duran yeni bir mikrobiyalit tespit ettik. Dalgıçlarımızı eşsiz güzellikleri görmek için buraya davet ediyoruz. Daha önce keşfettiğimiz Adilcevaz Kalesi kalıntısı, Rus batığı ve keşfettiğimiz mikrobiyalitlerle bölgeyi turizme kazandırmayı hedefliyoruz."

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde tespit ettikleri mikrobiyalitleri görüntüledi. Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle gölün kıyılarında yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de görüntülendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde tespit ettikleri mikrobiyalitleri görüntüledi. Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle gölün kıyılarında yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de görüntülendi.