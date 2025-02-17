DEM Parti Heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile Görüştü

DEM Parti Heyeti Erbil'de Önemli Temaslarda Bulundu

Irak’ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer aldı.

KDP Başkanı ile İkinci Görüşme

Dün de Erbil’de, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir görüşme gerçekleştiren heyet, bölgedeki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yarın Süleymaniye’de Yeni Görüşmeler Bekleniyor

Heyetin yarın Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin, bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.