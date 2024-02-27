DEM Parti İzmit başkan adayını geri mi çekti? Partiden açıklama geldi

CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanında yer alacağı söylenen DEM Parti, İzmit’te belediye başkan adayını çektiği iddialarını reddetti. Parti, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının başvurusunun yapıldığını ve onaylandığını belirtti.

CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanında yer alacağı söylenen DEM Parti, İzmit’te belediye başkan adayını çektiği iddialarını reddetti. Parti, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının başvurusunun yapıldığını ve onaylandığını belirtti. Aday arkadaşımıza başarılar dilediklerini de ekledi.



