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Deniz Akkaya'nın soruşturması tamamlandı: Akkaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'i "deprem mağdurlarının yardımını zimmetine geçirmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapmakla suçlayan sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanacak. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Levent’in şikayeti doğrultusunda hazırladığı iddianamede, eski manken hakkında 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:00
Deniz Akkaya'nın soruşturması tamamlandı: Akkaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’i sosyal medyada "depremzedelerin yardım parasını gasp etmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile itham ettiği için hakim karşısına çıkacak. Savcılık, Levent’in şikayeti üzerine yaptığı soruşturmayı tamamladı ve iddianamesinde, Akkaya için 3,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şikayetçi Haluk Levent’in Savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya’nın Levent hakkında sosyal medyada gerçek dışı suçlamalarda bulunduğu, bu suçlamaları yaparken ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ederek suç işlediği kaydedildi.

Levent’e "dolandırıcı" dediği için hakaret ve iftira suçlarından soruşturulan Akkaya’nın, insanları tedirgin ettiği, yardım çalışmalarını aksattığı ve dilekçede belirtilen beyanlar üzerine savcılığın harekete geçtiği bildirildi.

Akkaya’nın Levent’e yönelik yaptığı paylaşımların sanatçıyı onur, şeref ve saygınlığından etkilediği iddianamede yer aldı. Haberlerin ise Levent’i aşağılayacak ve yanlış tanımlayacak şekilde olduğu, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine rağmen tarafların anlaşamadığı bildirildi.

6 Şubat’taki depremin ardından Levent’in kurduğu AHBAP derneğine milyarlarca lira bağışlandığını söyleyen eski manken, derneğin topladığı yardımları doğru şekilde dağıtıp dağıtmadığı konusunda çok ciddi suçlamalarda bulundu. Ayrıca Levent’in dernek başkanı olduğunu ve geçmişte 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçlarından dolayı pek çok dava ile karşı karşıya kaldığını ifade ettiği kaydedildi.

Akkaya, bu suçlamaları halkın bilmesi gerektiğini belirterek,

ABHAP derneği ve Haluk Levent’in milyarlarca lira tutarındaki yardımı doğru şekilde kullanmadığını ve halkın güvenini boşa çıkardığını iddia etti.

Deniz Akkaya’nın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçunu zincirleme işlediği iddia edilen iddianamede, şüpheli Akkaya için 4 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezası istendi. Şüpheli Akkaya’nın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağı belirtildi.

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Deniz Akkaya'nın soruşturması tamamlandı: Akkaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi

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