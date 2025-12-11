Denizli'de AFAD Tatbikatı (10 Aralık 2025): 'Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığıdır'

Denizli'de AFAD liderliğinde kapsamlı tatbikat: 10 Aralık 2025

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2025 yılı Tatbikatlar Programı kapsamında düzenlenen Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı, 10 Aralık 2025 tarihinde Denizli ilinde başarıyla icra edildi. AFAD-RED çıktısına göre hazırlanan senaryoda Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar, Tavas ve Honaz ilçelerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve çeşitli hasarlar oluştuğu kabul edildi.

Tatbikatın organizasyonu ve başlangıcı

Tatbikatta 450 personel ve 43 araç görev aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen tatbikat alarmı ile uygulama, 24 saat esasına göre gerçek zamanlı olarak başlatıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri hızla İl AFAD Merkezi'ne intikal etti. TAMP Ana Çözüm Ortağı kurum yöneticilerinin de katılımıyla masa başı bölümünde AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun tarafından senaryo ve genel durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Masa başı uygulaması ve saha koordinasyonu

Toplantı sonrasında Vali Coşkun, afetten etkilenen ilçelerin Afet Yönetim Merkezleri ile canlı bağlantılar kurarak durum değerlendirmesi aldı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından AFAD İl Müdürlüğü tarafından afet gruplarına yönelik ikinci sunum yapılarak masabaşı tatbikatının uygulama safhası başlatıldı. Tatbikatın saha kısmı, AFAD Başkanlığı ile sürekli koordinasyon halinde farklı noktalarda yürütüldü; masa başı uygulamaları AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) üzerinden takip edildi.

Sahada uygulanan müdahaleler

Vali Coşkun ve koordinasyon kurulu üyeleri, Honaz ilçesindeki Kocabaş AFAD Lojistik Deposuna geçerek Kentsel Arama Kurtarma tatbikatını izledi. Bu bölümde AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, AFAD’a akredite STK ekipleri ile ADM, Enerya, Kızılay, TRAC, DESKİ ve Destek AFAD gönüllülerinin katılımıyla enkaz arama-kurtarma ve yüksekten indirme operasyonları simüle edildi. Ulaşılan depremzedeler UMKE ekipleri tarafından sağlık müdahalesine alınmak üzere ambulanslarla Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan sahra hastanesine sevk edildi.

Doğada ve su altı arama kurtarma çalışmaları

Sahadaki lojistik depo uygulamasının ardından ekipler, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Yarıkkaya Deresi mevkiine geçerek Doğada Arama Kurtarma Tatbikatını gerçekleştirdi. Senaryoya göre vadide ayağı kırılan bir kazazede için havai hat kuruldu; kurtarma personeli hat üzerinden ilerleyerek dikey iniş yaptı ve kazazedeyi sedyeye alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Tatbikatın son aşaması Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda icra edilen Su Altı Arama Kurtarma Tatbikatı oldu. Senaryoda barajda kaybolan bir vatandaş sonar ile tespit edilip dalgıçlar tarafından 15 metre derinlikten çıkarıldı. Eş zamanlı olarak baraj gölünün karşı kıyısında kalp krizi geçiren bir vatandaşa, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip 88 Argo amfibik araç ile ulaşım sağlanarak ilk müdahalesi yapıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm aşamalar başarıyla tamamlandı ve program sona erdi.

Vali Coşkun'un değerlendirmesi

Tatbikatın ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, afet gruplarının hazır olmasının, birlikte çalışma kapasitesinin artırılmasının ve karar verme mekanizmalarının tecrübe kazanmasının önemine vurgu yaptı. Coşkun, tatbikatın kaynak kapasitesinin ölçülmesi, eksiklerin tespiti, iletişim becerilerinin test edilmesi, yerel ve uluslararası ekiplerin koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ile 6 Şubat depremlerinden elde edilen tecrübelerin kurumsal yapıya aktarılması bakımından kritik olduğunu belirtti.

Vali Coşkun, tatbikatta görev alan 450 personel başta olmak üzere tüm kurum ve ekiplere teşekkür ederek 'Bugünün tatbikatı, ilimiz için yarının hazırlığıdır.' dedi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) ÇERÇEVESİNDE, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ 2025 YILI TATBİKATLAR PROGRAMI KAPSAMINDA "YEREL DÜZEY MASABAŞI VE SAHA TATBİKATI" 10 ARALIK 2025 TARİHİNDE DENİZLİ’DE BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ. AFAD-RED ÇIKTISINA GÖRE HAZIRLANAN SENARYODA MERKEZEFENDİ, PAMUKKALE, SERİNHİSAR, TAVAS VE HONAZ İLÇELERİNDE 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ VE ÇEŞİTLİ HASARLARIN OLUŞTUĞU KABUL EDİLDİ. 450 PERSONEL VE 43 ARACIN GÖREV ALDIĞI TATBİKAT, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN TATBİKAT ALARMI İLE 24 SAAT ESASINA GÖRE GERÇEK ZAMANLI OLARAK BAŞLATILDI.