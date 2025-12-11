DOLAR
Denizli'de Aren Bebeğe Şiddet: S.D.’nin Yargılanmasına Devam

Denizli'de 2 yaşındaki Aren'i darp etmekle tutuklanan S.D.’nin yargılanmasına Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi; duruşma eksik hususlar nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:33
Denizli'de Aren Bebeğe Şiddet: S.D.’nin Yargılanmasına Devam

Denizli'de Aren Bebeğe Şiddet Davasında Yeni Durak: Duruşma Devam Ediyor

Olay ve soruşturmanın seyri

30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahallede meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Hastane personelinin, bebeğin vücudundaki izlerden şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine bildirim yapıldı. Yapılan muayenede, aldığı darbeler sonucu sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan Aren için koruma işlemi başlatıldı.

İfadeler doğrultusunda annenin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin çocuğu darbettiğini öne sürmesi üzerine soruşturma genişletildi ve şüpheli S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ayrıntıları

Olayla ilgili görülen davanın bugün yapılan 5. duruşması Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları ile sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme, dosyada giderilmesi gereken eksik hususlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

Gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ederken, Aren bebeğin korunmasına yönelik işlemler ve soruşturma süreci sürüyor.

