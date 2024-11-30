Denizli'de Gaspa Uğrayan Çiftin Kurtuluş Hikayesi: 3 Tutuklama!

Denizli'deki Gaspa Uğrayan Çiftin Dramı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar maskeli 3 kişinin bir çiftin evine girerek para ve cep telefonlarını gasbettiği iddia edildi. Olay sonrası, şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Gökçeyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ve eşi Nejla Genç (55), jandarmaya başvurarak, evlerine gelen üç kişinin el ve ayaklarını bağlayarak darp ettiğini ve 600 lira para ile cep telefonlarını gasbettiğini bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin Yakalanması

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apart dairesinde saklandıkları belirlenen E.K.Ö. (25), ağabeyi Z.Ö. (30) ve A.K. (40), düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca, gasbedilen para, tüfekler ve cep telefonları ele geçirildi.

Bekir Genç’in Yaşadığı Korku Anları

Bekir Genç, yaşadığı dehşeti, "Kapıyı eşim açtı, ses gelmeyince gittim. Eşimin ağzını kapattıklarını gördüm. İkisi üzerime atlayıp, beni darp etti. Tabanca ile boğmaya çalıştılar. Altın ve para olmadığını söyledik, ama dinlemediler. Kaçarken telefonlarımızı da aldılar" sözleriyle anlattı.

Misafir Olacak Dedi, Panik Oldular

Bekir Genç, eve misafir geleceğini duyan şüphelilerin, bu durum üzerine panik yaparak kaçtıklarını belirtti. Nejla Genç ise, olay anında yaşadığı korkuyu dile getirirken, güvenlik kameralarının şüphelilerin apart dairesine girişini kaydettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.