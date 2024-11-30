DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Denizli'de Gaspa Uğrayan Çiftin Kurtuluş Hikayesi: 3 Tutuklama!

Denizli'de kar maskeli 3 kişi, bir çifti evinde gasbetti. Şüpheliler yakalandı ve tutuklandı. İşte olayın detayları.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:44
Denizli'de Gaspa Uğrayan Çiftin Kurtuluş Hikayesi: 3 Tutuklama!

Denizli'deki Gaspa Uğrayan Çiftin Dramı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar maskeli 3 kişinin bir çiftin evine girerek para ve cep telefonlarını gasbettiği iddia edildi. Olay sonrası, şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Gökçeyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ve eşi Nejla Genç (55), jandarmaya başvurarak, evlerine gelen üç kişinin el ve ayaklarını bağlayarak darp ettiğini ve 600 lira para ile cep telefonlarını gasbettiğini bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin Yakalanması

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apart dairesinde saklandıkları belirlenen E.K.Ö. (25), ağabeyi Z.Ö. (30) ve A.K. (40), düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca, gasbedilen para, tüfekler ve cep telefonları ele geçirildi.

Bekir Genç’in Yaşadığı Korku Anları

Bekir Genç, yaşadığı dehşeti, "Kapıyı eşim açtı, ses gelmeyince gittim. Eşimin ağzını kapattıklarını gördüm. İkisi üzerime atlayıp, beni darp etti. Tabanca ile boğmaya çalıştılar. Altın ve para olmadığını söyledik, ama dinlemediler. Kaçarken telefonlarımızı da aldılar" sözleriyle anlattı.

Misafir Olacak Dedi, Panik Oldular

Bekir Genç, eve misafir geleceğini duyan şüphelilerin, bu durum üzerine panik yaparak kaçtıklarını belirtti. Nejla Genç ise, olay anında yaşadığı korkuyu dile getirirken, güvenlik kameralarının şüphelilerin apart dairesine girişini kaydettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
2
Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı
4
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu
5
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava
7
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek