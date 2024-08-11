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Denizli'de Hırsızlık ve Araç Çalma Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli S.A. tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:28
Denizli'de Hırsızlık ve Araç Çalma Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Hırsızlık Olayı ve Tutuklama

Denizli'de, 2 otomobil çalarak ve bir evden değerli eşyalar çalarak hırsızlık yaptığı düşünülen şüpheli, polis tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Söz konusu olayda, S.M adlı bir vatandaşın evinden 50 bin lira nakit para ve 22 gram altın çalındı.

Şüphelinin Tespit edilmesi

Güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucunda, şüpheli kişinin S.A. (36) olduğu belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla S.A.'yı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

S.A'nın, mağdur S.M'nin evine girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, S.A'nın erkek kıyafetiyle evin duvarından tırmandığı ve bir süre sonra tanınmamak için kadın kıyafetleri giyerek evden ayrıldığı görülüyor. Bu durum, polisin hırsızlık olayını çözmesine yardımcı oldu.

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