Denizli'de Kadın Kılığına Giren Hırsız Tutuklandı

Denizli'de kadın kılığına girerek evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:27
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda zanlıyı yakaladı

Denizli'de kadın kılığına girerek evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte kadın kılığına girerek evlerden hırsızlık yapan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yakalanmamak için kadın kılığına girdiğini itiraf eden şüphelinin, balkonundan girdiği evden hırsızlık yapmasının güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

