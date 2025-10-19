Denizli'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Buldan ilçesinde günübirlik tura katılanları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

C.U. (49) yönetimindeki 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güldane Altınova (67)'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberde yer alan detaylarda, sürücü ve midibüsteki 6'sı ağır 31 kişi yaralandı bilgisi de aktarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Müdahale ve Sonraki İşlemler

Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

