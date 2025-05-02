DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,6 -0,15%
ALTIN
4.004,55 -0,16%
BITCOIN
3.740.658,31 -0,58%

Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza detayları burada.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 21:49
Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı

Denizli Tavas'ta Feci Kaza!

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, servis minibüsü otomobile çarparak devrildi. Olayda toplamda 18 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Tekstil işçilerini taşıyan A.S. (40) yönetimindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, Denizli-Muğla kara yolu Sarabat Mahallesi Tavas Makası mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada, minibüs karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün sürücüsü ile araçtaki 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18...

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18...

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı
2
Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı
3
İstanbul'da 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' Paneli Düzenlendi
4
Özbekistan'da Haydar Aliyev'in Hayatı Kitapla Anlatıldı
5
Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Zarar Verdi
6
Mehmetçik, Kosovalı Çocuklar için Oyun Parkı Kurdu
7
Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!