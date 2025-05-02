Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı

Denizli Tavas'ta Feci Kaza!

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, servis minibüsü otomobile çarparak devrildi. Olayda toplamda 18 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Tekstil işçilerini taşıyan A.S. (40) yönetimindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, Denizli-Muğla kara yolu Sarabat Mahallesi Tavas Makası mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada, minibüs karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün sürücüsü ile araçtaki 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.