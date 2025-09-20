Denizli'de 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı: Erkan Akçay Sürecin Şeffaflığını Vurguladı

Denizli'de "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı düzenlendi

Akçay: MHP 56 yıldır milletin hizmetinde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı, Denizli'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Akçay, partisinin 56 yıldır Türk milletine hizmet ettiğini belirtti.

Akçay, siyaset alanının herkese açık olduğunu; isteyen herkesin izin almadan parti kurabileceğini, ancak faaliyetlerin hukuki ve demokratik meşruiyet içinde yürütülmesinin en önemli şart olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" çağrısının önemi

Akçay, MHP'nin kriz anlarında düğümü gören ve çözen bir aktör olduğunu ifade ederek partinin ülkeyi krizden kurtaran bir mihenk taşı olduğunu kaydetti. "Terörsüz Türkiye çağrısı günübirlik bir söylem değil devlet aklıyla pekişmiş tarihi bir yöneliştir" diyen Akçay, bu yönelişin Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edildiğini belirtti.

Akçay'ın konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Terörsüz Türkiye kavramı, huzuru, güvenliği, barışı, kardeşliği, demokratik gelişmeyi de kapsayan bu değerleri içeren kapsamlı bir kavramdır. Bu süreçte pazarlık, arka kapı, paket, imtiyaz yoktur, olmayacaktır. Bu aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz bir süreçtir. Önemle belirtmek istiyorum ki 40 yıl boyunca bütün Türkiye olarak çok acı bir şekilde yaşadığımız, ağır bedeller ödediğimiz terör ve şiddet dönemini hatırlayarak bu süreci çok iyi anlayıp ve çok doğru idrak etmemiz gerekmektedir."

Süreç şeffaf yürütülüyor

Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek yürek olunduğunu vurgulayan Akçay, terörün sonlanmasıyla birlikte yatırımların büyüyeceğini ve milli kaynakların sosyal ile ekonomik kalkınmaya ayrılacağını söyledi. "Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerini kullanan Akçay, hiçbir pazarlık veya gizli girişim olmayacağını; şehit aileleri ve gazilerin onurunu zedeleyecek adım atılmayacağını vurguladı.

Akçay ayrıca, "Ne alındı ne verildi diye Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanları görüyoruz. Bu bir taviz değil terörün tasfiye sürecidir." dedi ve "Biz Terörsüz Türkiye dedikçe terörden, kaostan nemalananların uykuları kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve değerlendirmeler

Konuşmaların ardından partililer de söz alarak sürece ilişkin görüşlerini aktardı. Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin, MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Abdullah Bahadır Alperen, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çevre illerden partililer katıldı.

