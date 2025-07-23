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Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 14:30
Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Denizli'nin Çal ilçesinde, Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Yangına müdahale etmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bir uçak, iki helikopter, on bir arazöz, iki iş makinesi, on üç ilk müdahale aracı ve yüz altı personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken, yangının seyrine ilişkin bilgiler takip ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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