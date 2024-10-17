Depremler Sonrası 101 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Deprem Bölgesinde Konut Teslimatları Devam Ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor. 6 Şubat 2023 tarihli depremler ardından bugüne kadar 101 bin 254 konut başarıyla inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.
Teslimat Dağılımı
Bakanlık tarafından sağlanan veriler, teslim edilen konutların illere göre dağılımını şöyle göstermektedir:
- Adana: 2,556
- Osmaniye: 4,100
- Hatay: 18,404
- Kilis: 1,920
- Gaziantep: 15,372
- Şanlıurfa: 3,566
- Diyarbakır: 5,783
- Elazığ: 3,505
- Adıyaman: 14,605
- Malatya: 10,679
- Kahramanmaraş: 20,764
Gelecek Hedefler
Bakanlık, yıl sonuna kadar 199 bin 20 konut ve 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplamda 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim etmeyi planlıyor. Ayrıca, depremin ardından şu ana kadar 340 bin 303 bağımsız bölüm için ihale süreci tamamlandı.
2025 yılı sonuna kadar ise deprem bölgesindeki 417 bin 543 konut ve 35 bin 391 ticari ünite inşaatının hedeflendiği belirtildi.