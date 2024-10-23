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Depresyonu Evde Tedavi Etme İmkanı Sunan Yeni Cihaz

Yeni geliştirilen cihaz, evde kullanım ile depresyon tedavisinde umut verici sonuçlar sağlıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:21
Depresyonu Evde Tedavi Etme İmkanı Sunan Yeni Cihaz

Yeni Bir Çığır: Evde Kullanılabilen Depresyon Tedavi Cihazı

Bilim insanları, evde kullanım için tasarladıkları bir cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen depresyon vakalarında etkili olabileceğini belirtti.

İlk Testler Başarıyla Gerçekleştirildi

Cihaz, "yüzücü bonesi"ne benzer bir formda geliştirilmiş olup, ağır depresyon tanısı bulunan 174 kişi üzerinde test edilmiştir. Depresyonlu bireylerde genellikle daha az aktif olan ve beynin karar verme süreciyle bağlantılı alanında zayıf elektrik akımları sağlayan cihaz, katılımcılar tarafından 10 hafta boyunca düzenli olarak kullanılmıştır.

Uygulama ve Sonuçlar

Uzaktan yürütülen klinik çalışmada, katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Tedavi grubundaki bireyler, cihazı ilk 3 haftada günde bir kez ve sonraki 7 hafta boyunca haftada 3 kez kullanırken, kontrol grubundaki hastalara sadece sahte bir uyarım sağlanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, cihazı kullanan katılımcıların depresyon belirtilerinde kontrol grubuna oranla yaklaşık %58'lik bir azalma olmuştur.

Gelecek İçin Umut Verici Bir Gelişme

Bilim insanları, bu cihazın depresyona yönelik standart tedavi ve psikoterapi yöntemlerine yanıt vermeyen kişilerin üçte birinden fazlası için önemli bir alternatif olabileceği vurgusunu yaptı. Araştırmanın detayları ise "Nature Medicine" dergisinde yayımlanmıştır.

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