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Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'teki konuşmasında Öcalan'a ve toplumsal sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:59
Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu

Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın terör örgütüne yönelik Meclis kürsüsünden seslenmesine değinen Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan isimli cani başının Meclis kürsüsünden terör örgütüne seslenmesine, DEM yöneticilerinin İmralı'ya gidip çözüm adına kendisiyle görüşmelerine, Sayın Cumhurbaşkanı hangi pencereden bakıyor, konuyla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunuyor bunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

Emeklilerin Sorunları İle İlgili Kurultay

Dervişoğlu, 7 Aralık'ta düzenleyecekleri "emekliler kurultayı" ile ilgili olarak, tüm bileşenlerin katkılarıyla emeklilerin sorunlarını ele alacaklarını açıkladı.

Şiddet ve İstismar Sorununa Dikkat Çekti

Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti, Türkiye için hayati bir konu olarak gördüklerini vurgulayan Dervişoğlu, bu yaranın derinleşmesinin toplumsal yapıyı çürüttüğünü ifade etti. "Şiddet, istismar ve suç sarmalının kadınlara ve çocuklara yönelmesi bir zihniyetin sonucu. Yenidoğan çetesinin kanlı ellerinden sızanlar da bu habis zihniyetin zehirli meyveleridir" diye konuştu.

Kreş Tartışmalarına Gelen Tepkiler

Kreşlerle ilgili tartışmalara değinen Dervişoğlu, "Çalışan anneler bu kreşlerden yararlanıyor. Bu kadınlar, alın teriyle evlerine üç kuruş getirirken, siz kimin hizmet alma hakkını, kimden kaçırıyorsunuz?" şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Subayların Durumu Üzerine Değerlendirmeler

Dervişoğlu, Kara Harp Okulu'ndan bazı teğmenlerin ve personelin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini eleştirerek, "Genç subaylardan intikam almaya yönelik bir hesaplaşma girişiminin kime ne faydası var? Onlar ihraç edilecek değil, sahiplenilecek değerlerimizdir" ifadelerini kullandı.

MİT'in Durumu Üzerine Eleştiriler

Milli İstihbarat Teşkilatının kurumsal erozyondan etkilendiğini savunan Dervişoğlu, "MİT, muhaberat devletinin bir aparatı değildir. O kurumun ambleminde ay yıldız, Türk vatanı ve Mustafa Kemal Atatürk vardır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin Açıklamalarına Yorumlar

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da değinerek, Öcalan'ın Meclis'teki konuşması ve İmralı'ya yapılan ziyaretlere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konudaki sessizliğini sorgulayan Dervişoğlu, kamuoyunun bu noktada açıklama beklediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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