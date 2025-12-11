DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı

Trump, en az 1 milyon dolarlık bağış karşılığında varlıklı yabancılara hızlandırılmış ABD vatandaşlığı sağlayan 'altın kart' programını başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:03
Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı

Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı

ABD Başkanı Donald Trump, en az 1 milyon dolar ödeyecek varlıklı yabancılara vatandaşlık yolunu açan altın kart programını başlattı.

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'ABD hükümetinin Trump altın kartı bugün burada. Nitelikli ve gerekli incelemelerden geçen herkes için doğrudan vatandaşlık yolu. Çok heyecan verici! Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecek' ifadelerini kullandı.

Program detayları

Altın kart programının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD’ye önemli bir fayda sağlayacaklarını kanıtlayabilenler 1 milyon dolar tutarındaki bağış karşılığında Trump Gold Card ile rekor sürede oturum izni alabilecek.

Ayrıca vize başvurusu için geri ödenmeyecek şekilde 15 bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor. Şirketlerin ise bu vize türüyle işe alacakları çalışanlarına sponsor olmaları durumunda 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Programın özel vergi avantajları sunan platin kart versiyonu ise 5 milyon dolara satışa sunulacak.

Tepkiler

Altın kart programı, Şubat ayında ilk kez duyurulduğundan beri eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazı Demokratlar söz konusu programın zengin bireyleri haksız yere kayıracağını savundu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, EN AZ 1 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK VARLIKLI YABANCILARA VATANDAŞLIK YOLUNU...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, EN AZ 1 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK VARLIKLI YABANCILARA VATANDAŞLIK YOLUNU AÇAN "ALTIN KART" PROGRAMINI BAŞLATTI.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
2
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
3
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret
7
Şarkikaraağaç'ta Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Hafif Yaralandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?