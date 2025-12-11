Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı

ABD Başkanı Donald Trump, en az 1 milyon dolar ödeyecek varlıklı yabancılara vatandaşlık yolunu açan altın kart programını başlattı.

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'ABD hükümetinin Trump altın kartı bugün burada. Nitelikli ve gerekli incelemelerden geçen herkes için doğrudan vatandaşlık yolu. Çok heyecan verici! Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecek' ifadelerini kullandı.

Program detayları

Altın kart programının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD’ye önemli bir fayda sağlayacaklarını kanıtlayabilenler 1 milyon dolar tutarındaki bağış karşılığında Trump Gold Card ile rekor sürede oturum izni alabilecek.

Ayrıca vize başvurusu için geri ödenmeyecek şekilde 15 bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor. Şirketlerin ise bu vize türüyle işe alacakları çalışanlarına sponsor olmaları durumunda 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Programın özel vergi avantajları sunan platin kart versiyonu ise 5 milyon dolara satışa sunulacak.

Tepkiler

Altın kart programı, Şubat ayında ilk kez duyurulduğundan beri eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazı Demokratlar söz konusu programın zengin bireyleri haksız yere kayıracağını savundu.

