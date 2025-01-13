Derya Yanık, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu oylama, yıl boyunca çekilmiş en etkileyici fotoğrafların seçimi için gerçekleştiriliyor.

Yanık, bu tür etkinliklerin toplumun fotoğraf sanatına olan ilgisini artırmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.