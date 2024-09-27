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DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi 12 Ekim'de Yapılıyor

DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi'ni 12 Ekim Cumartesi günü düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:57
DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi 12 Ekim'de Yapılıyor

DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi Tarihi Belli Oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), 2. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Kongre, 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Kongre Hazırlıkları Devam Ediyor

Parti yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, Genel Başkan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi, bu kongre ile birlikte yeni hedeflerini belirleyecek. Hazırlıkların sürdüğü kongre, şehrin önde gelen otellerinden birinde yapılacak.

Babacan Yeniden Aday Olacak

Mevcut başkan ve Genel Başkan Ali Babacan'ın, kongrede yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Bu durumun, partinin geleceği açısından önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Kongre, DEVA Partisi için yeni stratejilerin belirleneceği, partinin siyasi yol haritasının çizileceği bir platform olma niteliği taşımaktadır.

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