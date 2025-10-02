Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut; kiralık modelinin pilotu İstanbul'da.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:21
Türkiye'de son yıllarda yükselen kira ve konut fiyatlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle hazırlanan "Yüzyılın Konut Projesi" kamuoyuna sunuluyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek; en dikkat çekeni ise ilk kez uygulanacak devlet destekli kiralık konut modeli olacak.

Projenin tanıtımı ve pilot uygulama

Projenin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekim ayı içinde yapılacak bir tanıtım programında açıklanacak. Kiralık konut modelinin pilot uygulaması ise İstanbul'da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında hayata geçirilecek.

Kiralık konutun özellikleri

TOKİ, tarihinde ilk defa sadece kiralamak amacıyla konut üretecek. Bakan Murat Kurum projenin durumu için "hazırlıklar tamam" diyerek müjde verdi. Bu konutlar, piyasa koşullarının çok altında, uygun ve uzun vadeli kiralama seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak.

Başvuru ve hak sahipliği

Kiralık konutlarda hak sahipleri, tıpkı satılık sosyal konutlarda olduğu gibi kura sistemiyle belirlenecek. Resmi duyurunun ardından illere göre başvuru takvimi açıklanacak ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek. Geleneksel kontenjanlara (şehit yakını, gazi, engelli, emekli ve gençler) ek olarak, ilk kez en az 3 çocuğu olan aileler için özel bir kontenjan ayrılması planlanıyor.

Satış koşulları ve zamanlama

Söz konusu 500 bin sosyal konuttan satışa sunulacaklar için vatandaşlara 20 yıla varan vadeler ve düşük taksitli ödeme planları sunulması bekleniyor. Projelerin yürürlüğe girmeye başlaması 2026 yılının ilk çeyreği olarak öngörülüyor.

