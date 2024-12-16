Devrik Lider Beşşar Esed, Rus Üssüne Kaçışını İddia Etti

Esed'in İlk Açıklaması

Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed, ülkesinden kaçmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü ileri sürdü.

Kaçış Planlı Değildi

Esed, Suriye'den kaçışına ilişkin yazılı açıklamasını Baas rejimine ait resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. “Güvenlik nedenleriyle” açıklama yapmasının zaman aldığını belirten Esed, aslında bu kaçışın planlı olmadığını ve 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kalarak görevine devam ettiğini savundu.

Çatışmalar ve Rusya ile Koordinasyon

Esed, muhaliflerin Şam'a ulaşmasının ardından, Rusya ile koordinasyon halinde çatışmaları yönetmek amacıyla Lazkiye'ye gittiğini iddia etti. Hımeymim Hava Üssü'ne ulaştıktan sonra rejim güçlerinin askeri pozisyonunu kaybettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

İnsansız Hava Araçları ve Tahliye İddiası

Ayrıca, sığındığı Rus askeri üssünün insansız hava araçları saldırısına uğradığı bilgisini veren Esed, 8 Aralık akşamı Moskova'nın Hımeymim Hava Üssü Komutanlığına kendisi için Rusya'ya derhal bir “tahliye” düzenlenmesi talimatında bulunduğunu öne sürdü.

Geri Çekilme Düşüncesi Yoktu

Esed, olaylar sırasında geri çekilmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı hiçbir zaman düşünmediğini iddia etti.