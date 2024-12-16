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Dicle Elektrik: 11 Ayda 765 Trafo ve 51 Pano Yangınından Kaçak Elektrik Sorumlu

Dicle Elektrik, 2023'te 6 ilde 765 trafo ve 51 pano yangını meydana geldiğini, kaçak elektrik kullanımının etkili olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:40
Dicle Elektrik: 11 Ayda 765 Trafo ve 51 Pano Yangınından Kaçak Elektrik Sorumlu

Dicle Elektrik Uyardı: Aşırı Yüklenmeler Ciddi Sorunlar Yarattı

Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 ilde bu yılın 11 ayında765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı yangınlarla immobilize olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli ısıtıcıların aşırı kullanımı nedeniyle akıma binen kayda değer yüklenmelerin, şebekeye ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Kaçak Elektrik Tüketimi Artıyor

Açıklamada, kaçak elektrik kullanımının %42 seviyelerine ulaştığına dikkat çekilerek, bu durumun elektrik şebekesinin sınırlarını zorladığı ifade edildi. Herhangi bir abonenin, kaçak elektrik kullanması durumunda normalden 9-10 kat fazla tüketim gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle kış aylarında, elektrikli ısıtıcıların yaygın kullanımı trafo ve pano arızalarını artırdı.

Trafo Arızalarının Aylık Dağılımı

Dicle Elektrik’in yayınladığı verilere göre, ocak ayında 98, şubatta 101, martta 93, nisanda 58, mayısta 65, haziranda 68, temmuzda 57, ağustosta 44, eylülde 57, ekimde 42 ve kasımda 82 trafoda yangın çıkmıştır. Günlük ortalama iki trafo arızası yaşanması, Türkiye genelindeki ortalamaların oldukça üzerinde bir rakamdır.

Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelin

Şirket, tüketicilere ısınmak için elektrik yerine daha az maliyetli eski enerji kaynaklarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Enerji kalitesinin korunması ve şebekelerin ömrünün uzatılması için kaçak tüketimden vazgeçilmenin önemine vurgu yapıldı. Elektrik şebekelerinin ısınma amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmadığı, bu sorunun yalnızca bölgesel değil, Türkiye genelinde yansıması olduğu ifade edildi.

Yararlı İpuçları

Dicle Elektrik, elektrikle ısınmanın maliyetli olması nedeniyle doğal gaz, odun ve kömür gibi alternatiflere yönelmenin önemini vurgulayarak, enerji tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı...

Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı yandığını açıkladı.

Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı...

Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı yandığını açıkladı.

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