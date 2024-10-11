Dink Cinayeti Davasında Duruşma Tarihi Belirlendi

Dink Cinayeti Davası Ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hrant Dink cinayeti davasında sanıkların son sözlerini almak amacıyla duruşmayı 10 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Davanın Geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, bazı gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri de dâhil olmak üzere 78 sanık yargılanıyor. Bu davanın yeniden görümüne Yargıtay tarafından verilen bozma kararı sonrası geçildi.

Mahkemeye Katılım

Duruşmaya, bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı günün komitesinde, Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de hazır bulundu.

Sanıkların Talepleri

Mahkemede söz alan sanık Muharrem Demirkale, savunma yapma talebini iletti, ancak talebi kabul edilerek SEGBİS ile savunmasına hükmedildi. Sanık Demirkale ise duruşmada savunma yapmaktan vazgeçti.

Tutuklu sanıklardan Yavuz Karakaya, mütalaayı kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu ve “Hakkımda sahte deliller üretildi” iddialarını gündeme getirdi. Diğer sanıklar da beraat taleplerinde bulundu.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, tutuklu sanıkların hallerinin devamına hükmederken, tutuksuz sanıklar için adli kontrol koşullarının da sürdürülmesine karar verdi. Duruşmanın ertelenmesi ve sanıkların savunmalarıyla ilgili sürecin devamı bekleniyor.

Yargı Süreci

Mahkeme, 2021 yılında Dink cinayetine ilişkin 26 sanığı cezalandırmıştı. Bu süreçte, Jandarma ve Emniyet görevlilerinin dahil olduğu birçok isim hakkında beraat ve düşme kararları verilmişti. Dink ailesinin avukatları, kararlara itiraz ederek konuyu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.