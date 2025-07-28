Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Filistin Devletinin Önündeki Engeli Aşmalıyız'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistin devletinin karşılaştığı en büyük sorunun devam eden işgal olduğunu dile getirdi. Yılmaz, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalarla ilgili konuştu.

Yılmaz, İrlanda ile birlikte düzenledikleri "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık etti. Fransa’nın Filistin’i tanıma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, diğer ülkelerin de kısa sürede Fransa’nın izinden gitmesini umduğunu ifade etti.

Çalışma grubunda, Filistin halkının uzun yıllardır süregelen acılarına son verme iradesinin güçlü bir şekilde hissedildiğini ve Filistin Yönetimi’nin kapasitesini güçlendirmeye yönelik programların gündeme alındığını kaydeden Yılmaz, "Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir" düşüncesinin katılımcılar arasında ortak bir görüş olduğunu vurguladı.

İsrail Meclisi'nin 23 Temmuz tarihli çağrısının ardından, Filistin topraklarının ilhakı tehdidinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, bu durum karşısında araçların orantılı ve etkili olması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Mekanizmalar ve Acil Müdahale Gereği

Yılmaz, çalışma grubunda uluslararası hukuk ve insancıl hukukun uygulanmasına yönelik mekanizmaların kurulmasının önerildiğini açıkladı. Ayrıca, Gazze’deki insani durum ve Batı Şeria’daki İsrail’in yasa dışı yerleşimleri gibi acil müdahale gerektiren konuların da ele alındığını aktardı. Yılmaz, mevcut durumun önlenmesi için, “İsrail’in, yasa dışı yerleşimleri destekleyen bir aktör olarak zorlayıcı tedbirlere tabi tutulabileceği” mesajını verdi.

Temel Öncelikler ve Acil Çağrı

Dışişleri Bakan Yardımcısı, çalışma grubunda öne çıkan temel öncelikleri sıralayarak, bunların arasında iki devletli çözüm, Filistin devletinin tanınması ve BM’ye tam üye olarak kabul edilmesi, Gazze’de insani yardım ve yeniden imar çalışmaları, kurumsal gelişim desteği, yerleşimlerin durdurulması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve güvenlik garantileri sağlanmasının bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, uluslararası topluma verilen mesajın açık olduğunu vurgulayarak, "İki devletli çözüm vizyonunu korumak, hukuki ve insani ilkeleri savunmak ve hesap verebilirlik mekanizmalarını hayata geçirmek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (ortada), BM'de Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde İrlanda'yla birlikte düzenlenen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (ortada), BM'de Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde İrlanda'yla birlikte düzenlenen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık etti.