Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Ateşkes Müzakere Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Hafta İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Ateşkes Müzakere Sürecinde Son Durum

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Blinken ile olan görüşmesinin karşı tarafın talebiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine yönelik güncel durum ile bölgedeki gelişmelerin detaylı bir şekilde müzakere edildiği belirtilmiştir.