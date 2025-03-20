Dışişleri Bakanı Fidan'dan Barış Gücü Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili önemli ifadelerde bulunarak, barış gücü konusunu gündeme getirdi.

Barış Gücü Oluşumunda Türkiye'nin Rolü

Bakan Fidan, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Teorik olarak söylüyorum, taraflar ileriki bir aşamada barış gücü oluşturulmasında mutabık kalırlarsa katkı sunabiliriz" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası barış süreçlerindeki rolü hakkında yeni bir perspektif sunuyor.

Çatışmanın Sonlandırılması İçin Diplomasi

Fidan, çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu tür girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Olası bir barış gücü oluşumunun, bölgedeki istikrarı artırabileceği ifade ediliyor.