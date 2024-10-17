Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Değerlendirmeler

Hakan Fidan, İsrail ve İran arasındaki gelişmelerle ilgili yüksek bir savaş ihtimaline işaret etti. Türkiye'nin bölgesel politikaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:27
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Değerlendirmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle İsrail ile İran arasındaki olası çatışmaların giderek artma ihtimaline dikkat çekti. Fidan, "Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor" diyerek, ülke ve bölge olarak hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Gazze ve Hamas Üzerine Değerlendirmeler

Fidan, 7 Ekim 2023'ten bu yana savaşın genişleyeceği yönünde Türkiye'nin dikkat çekici telkinlerde bulunduğunu ifade etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldüğü iddiası hakkında ise henüz bir doğrulama gelmediğini belirtti. Gazze'deki durumu ise, "maalesef on binlerce masum insanın katledildiği, soykırıma uğradığı bir açık hava mezarlığına döndü" şeklinde tanımladı.

Hizbullah ve Bölgesel Hassasiyetler

Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile yaptığı önceki görüşmeden sonra, İsrail'in bölgeye olası müdahale durumunda Hizbullah'ın direneceğini öngördüğünü dile getirdi. Ayrıca, bölgedeki diğer ülkeler ile ilgili hassasiyetlere de vurgu yaparak, "Oralarda bir duruş var, bu duruş anlamlı ve derin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Diplomasisi ve Stratejileri

Fidan, Türkiye'nin son 20 yılda barışı sağlama ve çatışmaları sona erdirme konusunda çaba sarf ettiğini belirtti. Olası bir dünya savaşına dair Türkiye'nin hazırlıkları konusunda devletin birçok biriminin çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Yunanistan İlişkileri ve Normalleşme Süreci

Bakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan normalleşme arayışının devam ettiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki sorunların nasıl çözülebileceği konusunda yapılan istikşafi görüşmelere dikkat çekti. Gerginliğin azaltılması noktasında her iki tarafın da hassasiyet gösterdiğini belirtti.

NATO ve Türkiye'nin Stratejik Hamleleri

Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünü ve karşılaştığı zorlukları değerlendiren Fidan, "Türkiye, NATO'nun güçlenmesinden yana ancak Türkiye'yi zayıflatarak bu güçlenme sağlanamaz" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri konusunda yüksek standartlar oluşturma hedefinde olduğunu sözlerine ekledi.

BRICS ve Global Stratejiler

Fidan, Türkiye'nin BRICS platformuna katılımı konusunda ilgilerinin bulunduğunu belirtti. BRICS'in büyüme stratejileri üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade etti. "Bu platformun ne türden bir katma değer üreteceğine bakıyoruz" dedi.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı

Fidan, İstanbul'da düzenlenecek Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3. Toplantısı'na katılacaklarını söyledi. Bu toplantıda Azerbaycan-Ermenistan sorunu üzerinde durulacağını ekledi.

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