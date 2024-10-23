Dışişleri Bakanı Fidan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından önemli bir açıklama yaptı.

Kurbanlara Allah'tan Rahmet

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum," ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Fidan, açıklamasında ayrıca, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz," diyerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.