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Dışişleri Bakanı Fidan, Haziran’da Çin’e gidiyor: Önemli görüşmeler gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Vang Yi’nin daveti üzerine Çin’e gidecek. Fidan'ın burada önemli görüşmeler yapması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:39
Dışişleri Bakanı Fidan, Haziran’da Çin’e gidiyor: Önemli görüşmeler gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve geldikten sonra ilk kez Çin’e gidiyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin daveti üzerine Fidan’ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin’e gitmesi planlanıyor. 

Bakan Fidan’ın Çin’e gerçekleştireceği bu ziyarette, mevkidaşının yanı sıra Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Fidan’ın Çin’e gittiğinde, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile de buluşması, Pekin’den sonra Urumçi ve Kaşgar şehirlerine de ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.

İki ülke arasındaki pek çok konu ele alınacak

İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, teknoloji alanındaki yatırımlarda işbirliği olasılıkları gibi gündemlerin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan enerji, sivil havacılık, turizm gibi konularda da iki ülke arasındaki işbirliği konusu da gündemde yer alacak.

Hakan Fidan’ın bu görüşmede, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerini ve Gazze meselesini de gündeme getirmesi öngörülüyor.

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