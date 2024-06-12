Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapan Fidan, bugün Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i kabul etti.



Görüşme Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da gerçekleşen görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşım platformu X hesaplarından duyuruldu. Bakanlık, görüşmeye dair çeşitli fotoğraflar paylaşırken, toplantının içeriğine ilişkin detay verilmedi.

Diplomasi Trafiği Yoğunlaşıyor

Bakan Fidan'ın, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin aktif rolünü sürdüreceğini vurguladığı bu kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin detayları paylaşılmasa da, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik, politik ve kültürel işbirliklerinin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair çeşitli fotoğraflar yayınladı