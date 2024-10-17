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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

Ankara'da Hakan Fidan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da önemli bir görüşmeye imza attı. Fidan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Hakan Fidan’ın Köver ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi. İki liderin, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma ve karşılıklı çıkarlar üzerine konuştuğu ifade edildi.

Bu tür temaslar, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve dostane bağların güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip. Macaristan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin derinleşmesi bekleniyor.

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