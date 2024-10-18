Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile İşbirliği Konularını Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin İçeriği

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir fotoğraf yayımlandı. Ancak görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Önemli Konular Ele Alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi vesilesiyle Rusya'nın Kazan şehrine yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gündeme alındı.

Toplantıya Katılanlar

İstanbul’da düzenlenen bu önemli toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştır.