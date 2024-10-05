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Dışişleri Bakanlığı Yeni Atama Kararlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:36
Dışişleri Bakanlığı Yeni Atama Kararlarını Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı, önemli atama kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Açıklanan Atama Listesi

Atamalara göre, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliği'ne Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliği'ne Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Önemli Görevler

Bu atamalar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki stratejik pozisyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Yeni atanan isimlerin, kendi alanlarında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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