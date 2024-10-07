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Diyanet Başkanı Erbaş'tan Recai Kutan'a Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saadet Partisi'nin kurucu lideri Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:49
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Recai Kutan'a Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Recai Kutan'ın aramızdan ayrılması nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Ali Erbaş'ın Açıklamaları

Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, ülkemizin sanayileşme ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunan değerli büyüğümüz Recai Kutan ağabeyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Erbaş, Kutan'ın yaptığı çalışmaların Türk toplumuna önemli katkılar sağladığını vurguladı.

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