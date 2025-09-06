DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.533.514,07 1,31%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ölüm her an kapımızda" — Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde kıldırdığı akşam namazı sonrası cemaate ibadetleri ertelememe çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ölüm her an kapımızda" — Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ölüm her an kapımızda" — Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde uyarı

Erbaş, akşam namazı sonrası cemaati ibadetlere çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde akşam namazını kıldırdı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, namazın ardından cami cemaatine hitap etti.

Erbaş, Müslüman'ın Allah'a en yakın olduğu anın secde olduğunu belirterek, namazda Allah'a en yakın olunan anların idrak edilip yaşanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Kuran-ı Kerim'den bir ayete atıf yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Rabb'imiz buyuruyor ki 'Yakin sana gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' Rabb'imiz bu ayetikerimede ölüm anlamında 'yakin' kelimesini kullanıyor. Demek ki ölüm bize yakin."

Şair Erdem Bayazıt'ın dizelerini aktaran Erbaş, cemaate yönelik uyarısını şöyle sürdürdü: "Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım."

Erbaş, dinî sorumlulukların ihmal edilmemesi ve bu hakikatin yakın çevreye hatırlatılmasının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Hamas, Gazze'de Kalıcı Ateşkese Açık Oldu
3
Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı
4
Tokat Zile'de Yangın: Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
5
Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde Yaklaşık 300 Gözaltı
6
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı
7
Isparta'da uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı