Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ölüm her an kapımızda" — Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde uyarı

Erbaş, akşam namazı sonrası cemaati ibadetlere çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde akşam namazını kıldırdı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, namazın ardından cami cemaatine hitap etti.

Erbaş, Müslüman'ın Allah'a en yakın olduğu anın secde olduğunu belirterek, namazda Allah'a en yakın olunan anların idrak edilip yaşanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Kuran-ı Kerim'den bir ayete atıf yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Rabb'imiz buyuruyor ki 'Yakin sana gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' Rabb'imiz bu ayetikerimede ölüm anlamında 'yakin' kelimesini kullanıyor. Demek ki ölüm bize yakin."

Şair Erdem Bayazıt'ın dizelerini aktaran Erbaş, cemaate yönelik uyarısını şöyle sürdürdü: "Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım."

Erbaş, dinî sorumlulukların ihmal edilmemesi ve bu hakikatin yakın çevreye hatırlatılmasının önemine dikkat çekti.