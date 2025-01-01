Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili Mesajı: 'Ellerimizi Rabb'imize Açalım'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların ve Regaip Gecesi'nin anlamı ve önemi üzerine dikkat çekerek, 'Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim' dedi.

Erbaş, yayımladığı mesajında, bu mübarek zaman diliminin hayırlarla dolu olmasının önemini vurgulayarak, 'Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı gözden geçirelim' ifadelerini kullandı.

Üç Ayların Önemi

Erbaş, 2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece Regaip Kandili'ni idrak edeceğimizi belirterek, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. 'Hayatın ve zamanın önemine Kur'an-ı Kerim'de sıkça dikkat çekilmiştir' diyen Erbaş, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi değerlerine vurgu yaptı.

Erbaş, 'Recep ayının ilk cumasını karşılayan Regaip Gecesi, müminler için af ve mağfiret vesilesidir. Bu özel günler, Müslümanlara yeniden bir başlangıç yapma fırsatı sunmaktadır' açıklamasında bulundu.

İnsanın Kendisiyle Yüzleşmesi Gerekiyor

Son yıllarda yaşanılan toplumsal sorunları da ele alan Erbaş, manevi bunalımlar ve zulmün yaygınlaştığı bir çağda yaşadığımızı hatırlatarak, insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş, 'Bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim. Ailemize, akrabalarımıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı tefekkür edelim' diyerek, manevi bağlarımızı güçlendirme çağrısında bulundu.

Bu vesileyle Erbaş, milletimizin ve İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik etti ve bu mübarek zamanların barış ve huzurun kaynağı olmasını diledi.