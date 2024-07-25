Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyanet-Sen'den CHP Sözcüsü'ne Tepki: Özür Dilemeye Davet

Diyanet-Sen, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in hutbe ile ilgili açıklamalarını kınayarak özür dilemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:45
Diyanet-Sen'den CHP Sözcüsü'ne Tepki: Özür Dilemeye Davet

Diyanet-Sen, CHP Sözcüsü'ne Tepki Gösterdi

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 19 Temmuz Cuma günü camilerde okunan hutbe ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından sert bir yanıt verdi. Yıldız, CHP'yi bu çirkin açıklamasından dolayı özür dilemeye ve köhne zihniyetten vazgeçmeye davet etti.

Üyelerden Tepki Gösterme Eylemi

Diyanet-Sen üyeleri, Yücel’in açıklamalarına tepki göstermek amacıyla CHP önünde toplandı. "Saçmalayan CHP haddini aşma" şeklinde pankart açan grup, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hutbe Üzerine Önemli Açıklamalar

Yıldız, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun din konusundaki aydınlatmasının yasal bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve Yücel'in Diyanet'in bu sorumluluğunu yerine getirmesine engel olmaya çalıştığını belirtti.

“Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmaya asla izin vermeyeceğiz”

Yıldız, "Mahkeme edilemez bir yerdir, dini inançlarımız üzerinden siyaset yapanlara bu eylemlerine geçit vermeyeceğiz. CHP'yi bu açıklamasından ötürü özür dileyerek köhne zihniyetten kurtulmaya davet ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Yıldız ve destekçileri, CHP Genel Merkezi otopark girişine, "CHP haddini aşma Diyanet'e sataşma" yazılı bir çelenk bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!