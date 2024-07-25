Diyanet-Sen'den CHP Sözcüsü'ne Tepki: Özür Dilemeye Davet

Diyanet-Sen, CHP Sözcüsü'ne Tepki Gösterdi

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 19 Temmuz Cuma günü camilerde okunan hutbe ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından sert bir yanıt verdi. Yıldız, CHP'yi bu çirkin açıklamasından dolayı özür dilemeye ve köhne zihniyetten vazgeçmeye davet etti.

Üyelerden Tepki Gösterme Eylemi

Diyanet-Sen üyeleri, Yücel’in açıklamalarına tepki göstermek amacıyla CHP önünde toplandı. "Saçmalayan CHP haddini aşma" şeklinde pankart açan grup, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hutbe Üzerine Önemli Açıklamalar

Yıldız, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun din konusundaki aydınlatmasının yasal bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve Yücel'in Diyanet'in bu sorumluluğunu yerine getirmesine engel olmaya çalıştığını belirtti.

Yıldız, "Mahkeme edilemez bir yerdir, dini inançlarımız üzerinden siyaset yapanlara bu eylemlerine geçit vermeyeceğiz. CHP'yi bu açıklamasından ötürü özür dileyerek köhne zihniyetten kurtulmaya davet ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Yıldız ve destekçileri, CHP Genel Merkezi otopark girişine, "CHP haddini aşma Diyanet'e sataşma" yazılı bir çelenk bıraktı.