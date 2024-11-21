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Diyanet'ten Camiler İçin Toplanan Yardımlar Hakkında Açıklama

Diyanet, camiler için toplanan yardımların durumu hakkında çıkan iddiaları yalanladı ve şeffaf yönetim vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:49
Diyanet'ten Camiler İçin Toplanan Yardımlar Hakkında Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, inşası devam eden camiler için toplanan yardımların durumu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, camiler için toplanan yardımların akıbetinin belirsiz olduğu ve 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile Sayıştay Denetim Raporu arasında tutarsızlıklar olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Algı Operasyonu İddiası

Açıklamada, Sözcü TV'de yayımlanan bir programda dile getirilen iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı vurgulandı. Diyanet, "Farklı bütçe kalemlerinin karıştırılması ile gerçek dışı bilgilerle başlatılan bir algı operasyonu yürütülmüştür" ifadesini kullandı.

Şeffaf Yönetim Vurgusu

Toplanan yardımların, ilgili kanun çerçevesinde özel bir hesapta şeffaf bir şekilde tutulduğunun altı çizildi. Diyanet, bu yardımların yalnızca yurt içi ve yurt dışında inşası veya tadilatı devam eden camiler için kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, toplanan yardımların amacı dışında kullanılmasının mümkün olmadığını ve genel bütçeyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu ve kamuoyuna yönelik olumsuz algı yaratma çabalarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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