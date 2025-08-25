DOLAR
Diyarbakır'da 8. kattaki evde yangın: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır Bağlar'da 8'inci kattaki evde çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi; yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:57
Olayın ayrıntıları

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'ndeki bir sitenin bloğunda, 8'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, ambulansta etkilenen itfaiye erlerine müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; evde hasar oluştu.

