Diyarbakır'da 9 Yaşındaki Çocuğu Zorla Götürmeye Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu zorla götürme girişimi: Şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta 9 yaşındaki erkek çocuğunun zorla götürülmeye çalışılmasına ilişkin işlemler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çocuğu zorla götürmeye çalıştığı belirlenen şüphelinin G.K. (28) olduğunu tespit etti. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Olay, Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta önceki gün meydana geldi. İş yeri önünde oturan esnaf Ahmet Arslan (42), ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki çocuğu çekiştirip, ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Arslan'ın sözlü müdahalesi sonucu çocuk şüphelinin elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı.

Arslan ile şüpheli arasında, şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığı sorulduğu sırada arbede yaşandı. Arbede sonrasında şüpheli olay yerinden kaçtı; Arslan'ın iki parmağı olayda incindi. Olayı öğrenen aile üyeleri polise giderek şikayetçi oldu ve daha sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Adli süreç

Gözaltına alınan G.K. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.