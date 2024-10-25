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Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Devegeçidi Köprüsü'nde balıkların su yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:43
Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'da Su Kaynakları Üzerine İnceleme

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan Devegeçidi Köprüsü mevkisinde bir dere boyunca balıkların suyun yüzeyine çıkma durumu üzerine sıkı bir inceleme başlatıldı.

Bu olayla ilgili ilk belirtiler, dereden yayılan kötü koku ile birlikte çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durum hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı bir analiz gerçekleştirmek amacıyla sudan numuneler aldı. Bu numuneler, olası sebeplerin belirlenmesi ve kirliliğin kaynağının tespiti için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne gönderilecek.

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla...

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla...

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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