Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Yaşanan Bıçaklı Kavga

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenemedi.

Kavga Nasıl Başladı?

Olay, bir sürücü kursunda meydana gelen tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti. Kavga, bıçakların da kullanılmasıyla ciddi şekilde sonuçlandı.

Yaralılar ve Müdahale

Kavga sırasında yaralanan 5 kişiden 1’inin durumu ağır olduğu bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Sonuç ve Gelişmeler

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumları hakkında ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapılması bekleniyor.